Ex Milan, Allegri a rischio esonero? Lo scenario

Massimiliano Allegri ancora a rischio esonero? Ottobre sarà un mese decisivo per il tecnico ex Milan: lo scenario

Non è ancora del tutto definito il futuro di Massimiliano Allegri. Nonostante non sia arrivato l’esonero in questa pausa per le nazionali dopo la sconfitta del tecnico, la posizione del tecnico è tutt’altro che salda.

Come riportato da Sky Sport, infatti, ottobre sarà un mese decisivo per il tecnico. Dopo i risultati negativi raccolti in queste prime settimane, d’ora in poi Allegri avrà pochissimo margine d’errore.