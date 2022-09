Espulsione Di Maria, Milan a rischio: i dettagli

Angel Di Maria è stato espulso oggi in Monza-Juve per una gomitata ad Izzo: l’argentino rischia di saltare il Milan

Piove sul bagnato in casa bianconera dopo Monza-Juve e la prima sconfitta in campionato.

Come confermato da Giovanni Guardalà a Sky Sport, Di Maria rischia ben più di una giornata di stop. Salterà il match con il Bologna e probabilmente anche quello con il Milan, in programma il prossimo 8 ottobre. C’è attesa per la decisione del giudice sportivo.