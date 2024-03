Di Bello paga gli errori: mano pesante di Rocchi, pronta la squalifica

Di Bello paga errori e recidiva: mano pesante di Rocchi, in arrivo la maxi squalifica per l’arbitro di Lazio Milan. I dettagli

È in arrivo una maxi squalifica per Di Bello, il direttore di gara che venerdì sera al’Olimpico ha arbitrato la sfida tra Lazio e Milan. La sua prestazione non è piaciuta affatto ai vertici dell’AIA per questo l’arbitro di Brindisi verrà fermato per un mese.

Uno stop che – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – certamente è severo ma è dovuto al fatto che Di Bello era già stato fermato a inizio stagione una quarantina di giorni dopo Juve-Bologna. Il direttore di gara paga i tanti errori e la recidiva.