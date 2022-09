Deschamps: «L’assenza di Lloris sarà un opportunità per Maignan di accumulare esperienza internazionale». Le parole del ct francese

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Francia e Austria di Mike Maignan. Ecco le parole del ct francese sul portiere del Milan:

«Mike, già nella scorsa stagione, ha mostrato fiducia e un livello di prestazioni molto alte al Milan, così come anche Lloris. Non mi posso lamentare dell’assenza di Hugo, sarà un’opportunità per Mike di accumulare esperienza a livello internazionale. Ne ha già un po’, è stato spesso con noi anche se non sempre è sceso in campo. È una buona cosa, per me è un privilegio avere portieri così bravi»