De Ketelaere convince Maldini: «Pochissimi dubbi su di lui». Le parole del dirigente rossonero

Paolo Maldini parla così di Charles De Ketelaere a La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: «A dire la verità, noi abbiamo provato a prendere Botman. In quel caso, per la trequarti avremmo virato su un prestito. L’idea era non prendere giocatori medi, noi dobbiamo prendere giocatori di grandissima prospettiva e Charles è uno di loro. Dobbiamo aspettarlo ma abbiamo pochissimi dubbi su di lui. E’ forte da tanti punti di vista, è 1.92, è forte di gambe, è forte di testa, ha caratteristiche di altissimo livello».