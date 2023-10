Caso scommesse, De Rossi: «Sulla vicenda ho un pensiero chiaro»

Caso scommesse, Daniele De Rossi, ex calciatore e tecnico, ha espresso il proprio pensiero sull’inchiesta degli ultimi giorni

Daniele De Rossi ha parlato al Festival dello Sport di Trento del caso scommesse in Serie A che dopo Fagioli ha visto protagonisti Zaniolo e l’ex Milan Tonali.

PAROLE – «Non si può far finta di niente, è impossibile. In questi casi importante stare uniti e restare concentrati sul proprio lavoro”. L’ex centrocampista ha poi aggiunto: “Oltre il campo, ci sono le persone con cui sei più a stretto contatto sul posto di lavoro e nella vita privata. Cercare di fare di tutto per preparare i giovani calciatori a non sbagliare e non rimanere coinvolti in queste faccende spiacevoli».