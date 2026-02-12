Conferenza stampa Allegri – Le parole del tecnico toscano alla vigilia di Pisa Milan match di Serie A in programma domani alle ore 20:45

Alla vigilia di Pisa-Milan, venticinquesima giornata del campionato di Serie A, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

AVVERSARIA – «Diciamo che il Pisa in questo momento sta lottando per la salvezza. È una squadra fisica, che in casa crea molto. Ha perso tenendo in vita le partite, bisognerà avere grande attenzione, bisognerà essere subito pronti. Vincere non è semplice, soprattutto nel girone di ritorno dove i punti contano molto. Venerdì è una delle quattro partite che ci porterà al derby: contro Pisa, Cremonese e Parma nel girone d’andata abbiamo fatto solo due punti».

GIORNATA – «È un turno molto importante. Quando le altre hanno gli scontri diretti vincere sarebbe importante. Non sarà semplice, dovremo fare un altro passetto in avanti per avvicinarci alla quota che ci permetterà di entrare in Champions. Infermeria. Pulisic ieri si è allenato per la prima volta in gruppo, è a disposizione ma avrà quindici minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio. Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers sarà ancora fuori ma sta molto meglio, vedremo se per il Como sarà a disposizione».

RITORNO A PISA – «Si parla dell’89-90, era il primo anno di Serie A, debuttai contro il Milan. Una bellissima esperienza con un presidente meraviglioso. Ho amici pisani e amici livornesi. Sono contento di tornare. È importante andare contenti e tornare più contenti».

RINASCITA NKUNKU –«È una questione di ambientamento, lui è un ragazzo sensibile. Gli ho fatto la battuta: se ridi di più le cose vanno meglio. Fortunatamente stanno andando bene, ma ha una tecnica straordinaria. Recuperare tutti è fondamentale per il finale di stagione. Sono molto contento per il gol di Loftus, Fofana è tornato con una bella prestazione. È importante l’affidabilità di tutti i giocatori in questo momento, sia chi parte titolare e sia chi subentra».

LEAO –«Devo vedere oggi l’ultimo allenamento e poi decidere la formazione. Abbiamo tre partite, venerdì, mercoledì e domenica. Devo indovinare chi far giocare domani, mercoledì e domenica. La partita più importante è quella di domani. Le partite durano ormai 100 minuti, nell’ultima mezz’ora i cambi diventano determinanti. Fino a qui i cambi ci hanno dato una grossa mano: le partite le determinano i cambi che subentrano dal sessantesimo in poi».

ARBITRI – «Cinquant’anni fa c’erano discussioni sugli arbitri. Ora c’è il VAR che aiuta molto. Ci stanno lavorando, cercano di migliorare le situazioni e le valutazioni. Io dico sempre che il VAR e la cosa più importante è l’oggettività: lì possiamo migliorare. Le altre cose sono tutte soggettive. Se ti danno una cosa a favore si sta zitti, se è contro ci si arrabbia. Essendo soggettivo uno può decidere una roba e uno un’altra. Ci saranno sempre polemiche. Stanno migliorando, ma il miglioramento arriva sull’oggettività e non sulla soggettività. Mi sono messo a sorridere perché siamo riusciti a commentare in Italia un episodio che è successo in Inghilterra, siamo meravigliosi. Siamo andati a commentare l’episodio di Liverpool-City… Sarebbe bello parlare di tecnica e tante altre cose dove c’è da migliorare».

STAGIONE – «Il Milan in questo momento sta facendo una buona stagione. Vincere non è una cosa normale, è difficile. A vincere vince uno. Siamo partiti per cercare di tornare in Champions, al momento siamo nelle prime quattro. Potevamo fare meglio in Coppa Italia, quello è il rammarico che possiamo avere. Ma dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo: Inter e Napoli sono squadre molto forti, per arrivare nelle prime quattro bisogna fare un’ottima stagione. No al dispendio di energie, bisogna essere concentrati solo sul fare».

STATO MENTALE – «Ci sono momenti in cui, anche per dare stimoli, c’è molta competizione ed è importante. Se uno non gioca deve essere arrabbiato con l’allenatore che non lo fa giocare, non con i compagni. L’importante che quando vanno in campo devono essere d’aiuto al proprio compagno e capire che possono riportare il Milan nel suo habitat naturale: la Champions League. La cena perché qualcuno doveva pagare delle multe. Domani torniamo giochiamo dopo 10 giorni. Il lato positivo è che abbiamo recuperato quasi tutto. Domani è la sesta trasferta nelle ultime 9. Un risultato domani ci darebbe una bella spinta».

SODDISFAZIONE – «Per tornare a casa soddisfatti bisogna fare risultato, e per fare risultato bisogna fare una prestazione attenta sotto l’aspetto tecnico e tattico. Contro l’Inter a Milano dopo 20 minuti erano 2-0. All’andata siamo noi ad essere usciti dalla partita e ci hanno fatto due gol, non deve succedere».

PREPARAZIONE DELLA GARA – «Noi cerchiamo di avere sempre un buon approccio, poi c’è l’avversario. A Como abbiamo sbagliato molto all’inizio, com’è successo a Roma. A Bologna non è successo, i ragazzi sono stati molto più bravi».

OLIMPIADI INVERNALI – «C’è da fare i complimenti alla Brignone, non è facile rientrare, ma la forza di volontà ti porta a confermare la prestazione. Il medagliere… Noi italiani diciamo che siamo i più scarsi di tutti ma alla fine facciamo i risultati. Gli atleti stanno vincendo le medaglie e sono molto bravi. Ma non è che prima erano scarsi. Bisogna essere orgogliosi di quello che facciamo, la nostra storia parla per noi negli sport. Poi ci sono i cicli… Abbiamo ora tanti tennisti molto bravi, abbiamo due nei primi 5. Dobbiamo essere orgogliosi, non sempre darci bastonate addosso. L’ho vissuta in modo emozionante. Baresi in questo momento lo aspettiamo a Milanello, è da tanto che non viene. Sono momenti emozionati e queste Olimpiadi fanno bene all’Italia».

SPAREGGIO SCUDETTO – «In questo momento l’Inter ha 23 partite, ha 18 vittorie e un solo pareggio. È una squadra forte. Sono 5-6 anni che combattono per lo scudetto. Intanto cerchiamo di vincere a Pisa che è la cosa più importante. Poi dopo vediamo cosa fare».

