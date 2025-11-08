Conferenza stampa Allegri: «Non siamo riusciti a tenere l’urto. Estupinan? Pensavo potesse darci di più. Tomori aveva ancora fastidio»

Conferenza stampa Allegri al termine di Parma Milan, match andato in scena ieri sera allo Stadio Tardini

Al termine di Parma-Milan, match andato in scena allo Stadio Ennio Tardini, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole dopo la sfida terminata 2-2. Ai gol di Saelemaekers e Leao hanno risposto Bernabè e Delprato:

SOFFERTO PIU’ STASERA CHE CON ATALANTA E ROMA – «Paradossalmente abbiamo subito molte più occasioni stasera che contro Atalanta e Roma. L’1-2 è un imprevisto e ha cambiato l’inerzia della partita. C’era da essere svegli, c’era da difendere, e non ci siamo riusciti. Eravamo imbambolati. È un passaggio in avanti che va fatto perché contro Cremonese, Pisa e Parma abbiamo fatto due punti».

DOVEVAMO CHIUDERLA – «Contro il Pisa dovevamo chiuderla, oggi, considerando l’incidente che ci può stare, nel secondo tempo, pur sapendo del loro forcing, non siamo riusciti a tenere l’urto. E si è andati sul 2-2. Maignan ha fatto una bella parata, abbiamo poi avuto tre occasioni noi. Siamo dispiaciuti e arrabbiati. Ora la sosta, recuperiamo. Bisogna essere più sereni e tranquilli quando ci sono certi momenti della partita. Ci siamo fatti trovare impreparati: per loro è sembrato troppo facile».

ESTUPINAN E TOMORI – «Estupinan rientrava, era in buona condizione, pensavo potesse darci più a livello di esperienza e di mischie. Ha avuto un ingenuità sul gol, ma poi ha salvato la palla sull’1-2. Tomori aveva ancora fastidio dopo Bergamo, ma De Winter comunque è un giocatore affidabile. Comunque, non è questione di singoli, ma che in un momento non abbiamo capito che c’era da riaccendersi e fare un po’ di battaglia per 10-15 minuti».

MANCANO TANTI PUNTI – «Siamo in una buona posizione di classifica, mancano ancora tanti punti per entrare tra le prime quattro. Dispiace per stasera perché, per come si era messa, non dovevamo concedere quell’1-2 e non dovevamo comportarci così durante il loro forcing. Quando sei sopra non devi far cambiare l’inerzia, quando sei sotto la devi cambiare tu».