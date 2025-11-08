Connect with us

Parma Milan LIVE: davanti ancora Nkunku con Leao, Estupinan favorito su Bartesaghi a sinistra

Allegri a caccia di Ancelotti: nel mirino del livornese e del suo Milan un importantissimo record. Ecco quale

Fonseca, c'è il pesante retroscena sulla sua esperienza al Milan. E spunta il contrasto con la gestione Allegri

Frattesi lascia l'Inter a gennaio? I nerazzurri fissano il prezzo, il Milan osserva interessato la situazione del centrocampista

Calciomercato Milan, Gila nome caldissimo per la difesa! Tare sfida l'Inter, gli aggiornamenti sullo spagnolo

9 minuti ago

Parma Milan: sintesi, cronaca, risultato del match valido per l’undicesima giornata di Serie A in programma al Tardini

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta la Roma nella undicesima giornata di Serie A 2025-2026, tredicesima uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20.45.

AGGIORNA LIVE

Parma-Milan: sintesi e moviola

Parma Milan 0-0: risultato e tabellino

Parma Milan: il pre-partita

Ore 13 – Estupinan favorito su Bartesaghi a sinistra

13.30 – Ricci favorito su Loftus-Cheek

14 – Rientro di Pulisic in panchina

14.30 – Modric ancora titolare

15 – De Winter in vantaggio su Tomori

15.30 – Nkunku titolare

16 – Leao guida i rossoneri

16.30 – Rabiot e Gimenez unici indisponibili

17 – Jashari dalla panchina

