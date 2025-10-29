Classifica Serie A, adesso il Milan dista ben tre punti dal Napoli capolista: la panoramica completa. Ultimissime

Il Milan rallenta la sua corsa in vetta e chiude con un amaro pareggio per 1-1 la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Dopo essere passato in vantaggio nei primi minuti grazie alla rete di Samuele Ricci, la squadra di Massimiliano Allegri ha subito il ritorno dei padroni di casa (gol di Lookman), non riuscendo poi a trovare la zampata decisiva per portare a casa i tre punti. Per i rossoneri si tratta del secondo pareggio consecutivo e del terzo nelle ultime quattro gare di campionato.

La squadra di Allegri, nonostante la grinta messa in campo, sta dimostrando una preoccupante discontinuità che le fa perdere due punti vitali rispetto alla capolista Napoli, ora a quota 21. La classifica, complice anche l’infortunio di Santiago Gimenez che accorcia ulteriormente la coperta, inizia a farsi preoccupante. Il Milan resta agganciato al treno di testa, ma dovrà dimostrare subito una reazione di fronte a un calendario che non concede tregua.

Roma e Inter minacciano il secondo posto: Allegri deve reagire

La vera insidia per il Milan arriva ora dalle inseguitrici. Con il pareggio di Bergamo, i rossoneri restano a 18 punti, appaiati alla Roma che, però, ha una partita in meno. Oggi scenderanno in campo anche i giallorossi e l’Inter (a quota 15), che in caso di vittoria potrebbero affiancare o addirittura superare il Diavolo.

I primi scricchiolii nel progetto tecnico di Allegri e Igli Tare iniziano a farsi sentire, specialmente dopo la sostituzione polemica di Rafael Leao e l’incapacità di concretizzare l’iniziale vantaggio. Il campionato è lungo, come ama ripetere lo stesso Allegri, ma il Milan deve ancora dimostrare di poter tenere il passo di squadre che, sulla carta, godono di rose più ampie e forse più quotate in questo momento storico. Il prossimo turno infrasettimanale sarà cruciale per capire la vera tenuta mentale e fisica della squadra, specialmente con l’emergenza in attacco. La prossima partita sarà un esame di maturità per i rossoneri.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA