Pagelle Atalanta Milan: Ricci il migliore, Leao stecca

23 minuti ago

Leao

Pagelle Atalanta Milan: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il match di Bergamo

TOP: Ricci

FLOP: Leao

Maignan 6.5: Miracolo salva risultato nel finale

Tomori 5.5: Molto in difficoltà contro Lookman

Gabbia 6: Preciso quando serve

Pavlovic 6: Un po’ confusionario ma efficace

Saelemaekers 5.5: Serve di più – 90′ Athekame sv

Fofana 6: Ha l’occasione da gol più nitida del secondo tempo

Modric 6.5: Come sempre orchestra le giocate

Ricci 7: Oltre al gol gara da leader in entrambe le fasi

Bartesaghi 7: Inesauribile sulla sinistra

Gimenez 5: Altra prova incolore per il messicano – 61′ Loftus-Cheek 6.5: Entra molto bene

Leao 5: Non si vede praticamente mai – 46′ Nkunku 5.5: Si vede molto poco

