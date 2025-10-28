News
Pagelle Atalanta Milan: Ricci il migliore, Leao stecca
Pagelle Atalanta Milan: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il match di Bergamo
Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo il match contro l’Atalanta
TOP: Ricci
FLOP: Leao
Maignan 6.5: Miracolo salva risultato nel finale
Tomori 5.5: Molto in difficoltà contro Lookman
Gabbia 6: Preciso quando serve
Pavlovic 6: Un po’ confusionario ma efficace
Saelemaekers 5.5: Serve di più – 90′ Athekame sv
Fofana 6: Ha l’occasione da gol più nitida del secondo tempo
Modric 6.5: Come sempre orchestra le giocate
Ricci 7: Oltre al gol gara da leader in entrambe le fasi
Bartesaghi 7: Inesauribile sulla sinistra
Gimenez 5: Altra prova incolore per il messicano – 61′ Loftus-Cheek 6.5: Entra molto bene
Leao 5: Non si vede praticamente mai – 46′ Nkunku 5.5: Si vede molto poco