Cessione Milan, Elliot vince la causa con Blue Skye: cosa succede adesso alla proprietà rossonera

Blue Skype ha perso la causa con Elliot anche in Italia.

L’azione legale in questione fa parte di una serie di contenziosi avviati proprio da Blue Skye non soltanto in Italia, ma anche negli USA, passando per il Lussemburgo e Hong Kong, tutti legati alla cessione del club rossonero alla RedBird Capital di Gerry Cardinale.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Blue Skye ha perso questa causa avviata a Milano ed è stata condannata al pagamento delle spese legali rispettivamente a ciascuno di Project RedBlack, Rossoneri Sport Investment e Arena Investor (società guidata da Dan Zwirn che negli anni ha fornito capitale per alcune operazioni anche a Blue Skye e che si è sempre schierata dalla parte di Elliott nell’operazione con RedBird).