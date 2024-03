Carnevali commenta gli errori arbitrali: «Tutte le squadre hanno avuto un aiuto»

L’AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a La Politica nel Pallone commentando gli errori arbitrali del weekend di Serie A

Le parole dell”AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a La Politica nel Pallone sugli errori arbitrali del weekend di Serie A e il possibile campionato a 18 squadre come vorrebbe tra le varie il Milan:

ERRORI – «Stanno sbagliando molto, ma noi non li aiutiamo. Sotto pressione gli errori sono più facili a farsi, un po’ più di serenità aiuterebbe il sistema arbitrale a fare meglio. I nostri arbitri sono tra i più bravi in assoluto, gli errori si fanno; tutte le squadre hanno avuto un errore a favore piuttosto che a sfavore ma pensiamo sempre all’onestà e alla correttezza della classe arbitrale»

SERIE A A 18 SQUADRE – «Io sono convinto che dallo scontro non si ottenga niente di importante, serve collaborazione e buon senso. Il peso che la Serie A deve avere non può essere così limitato, deve essere il motore di tutto il calcio. Come del resto, però, penso anche che debba esserci un rapporto costruttivo. Se oggi il problema è ridurre da 20 a 18 squadre non si risolve niente. In Premier ci sono 20 squadre e va alla grande. Le problematiche sono altre e per risolverle serve una visione chiara da parte dei club, non facendo delle vicende personali motivo di attrito e mettendosi a tavola tutti insieme per il bene comune»