Calciomercato Milan: la richiesta del Chelsea per Broja. L’attaccante albanese piace molto ai rossoneri

Armando Broja del Chelsea, 21enne albanese molto promettente, resta uno degli obiettivi del Milan per l’attacco. Le richieste per lui stanno arrivando da ogni parte d’Europa, anche Maldini e Massara sono interessati ma servirebbero 35-40 milioni di euro per iscriversi alla corsa.

La prossima estate il Milan dovrebbe acquistare una nuova punta, soprattutto se Ibrahimovic dovesse smettere, e il nome di Broja è nell’elenco dei giocatori che i rossoneri seguono. Lo scrive il Corriere dello Sport.