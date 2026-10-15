Calciomercato Milan, rimpianto Doumbia: sfumato per 26 milioni, oggi brilla allo Sporting – Milan News 24

Da un affare praticamente impostato in primavera al trasferimento in Portogallo: il Diavolo ripensa alle occasioni mancate sul mercato, mentre Issa Doumbia si mette in mostra in Europa e diventa un rimpianto per Allegri e Tare



Il mercato del Milan è fatto anche di occasioni sfumate e rimpianti. Tra le operazioni che la dirigenza rossonera potrebbe guardare oggi con maggiore amarezza c’è quella relativa a Issa Doumbia, centrocampista di 22 anni che, secondo quanto riportato da Tuttosport, era finito concretamente nel mirino del club durante la primavera.

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All’epoca, Massimiliano Allegri e Igli Tare avevano praticamente in pugno il giocatore, individuato come un possibile rinforzo per il centrocampo rossonero. Un profilo giovane, dinamico e dotato delle caratteristiche necessarie per dare maggiore equilibrio alla squadra.

Poi, però, qualcosa è cambiato. Il ribaltone tecnico in panchina ha frenato l’operazione, facendo sfumare una trattativa che sembrava ben avviata. Nel corso dell’estate, Doumbia ha così scelto un’altra destinazione, trasferendosi allo Sporting per 20 milioni di euro più 6 milioni di bonus.

Doumbia, il centrocampista che oggi manca al Milan

Il rimpianto, per i rossoneri, riguarda soprattutto le caratteristiche del giocatore. Doumbia si sta mettendo in evidenza nelle competizioni europee, proprio in un ruolo nel quale il Milan sembra avere bisogno di nuove soluzioni.

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La sua capacità di garantire dinamismo e presenza in mezzo al campo avrebbe potuto rappresentare un valore aggiunto per la squadra, chiamata a trovare maggiore equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva.

A rendere ancora più significativo il trasferimento è la clausola rescissoria da 80 milioni di euro prevista nel suo contratto con il club portoghese. Una cifra che evidenzia quanto lo Sporting punti sul centrocampista e che rende oggi molto più complicato immaginare un eventuale ritorno di fiamma.

Da Doumbia a Tresoldi: le occasioni da non perdere

Il caso Doumbia riporta al centro del dibattito le scelte compiute dal Milan durante l’ultima sessione di mercato. Come evidenzia Tuttosport, le occasioni mancate alimentano interrogativi sulle strategie adottate e sui profili preferiti dalla dirigenza.

Il rimpianto resta soprattutto tecnico: il Milan aveva individuato un giocatore potenzialmente adatto alle proprie esigenze, ma il cambio di scenario ha modificato i piani. E ora Doumbia brilla altrove, mentre i rossoneri sono chiamati a trovare le risposte che cercavano sul mercato.