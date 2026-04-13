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Calciomercato Milan, Leao ai titoli di coda: portoghese in vendita ma ad una sola condizione. Messaggio al club

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10 minuti ago

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Calciomercato Milan, in estate con ogni probabilità le strade tra i rossoneri e Rafael Leao si divideranno: la situazione

Il legame tra Rafael Leao e il Milan sembra essere giunto al punto di non ritorno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i fischi incassati al Meazza durante la sconfitta contro l’Udinese hanno segnato profondamente il fuoriclasse portoghese, convinto che il pubblico non abbia compreso i sacrifici fatti per la maglia nonostante una condizione fisica precaria.

Sebbene conscio di una prestazione opaca e di un bottino realizzativo deludente nel 2026, l’amarezza per la contestazione ha tracciato una strada che porta dritta alla cessione estiva.

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Calciomercato Milan, Leao tra United e Mondiale: il prezzo del Dieci

La dirigenza rossonera è pronta a valutare offerte congrue, con il Manchester United in pole position rispetto al Barcellona. Il Milan confida nella vetrina del Mondiale 2026 per rivalutare il cartellino, ma Leao ha già fissato i suoi paletti:

  • Prestigio Internazionale: Rafa accetterà solo club dello stesso livello del Milan; non è intenzionato a forzare la mano per mete poco ambiziose.
  • No all’Arabia Saudita: Nonostante l’amico Theo Hernandez sia pronto ad accoglierlo a braccia aperte nella Saudi Pro League, Leao intende proseguire la carriera nel calcio che conta.

Con il futuro di Massimiliano Allegri ancora da decifrare e una rivoluzione offensiva alle porte, il puzzle rossonero perderebbe il suo pezzo più pregiato, ma la decisione appare ormai irreversibile.

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