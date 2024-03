Brassier Milan, Moncada prepara un nuovo assalto: le ultime sul centrale di proprietà del Brest e in scadenza nel 2025

Il calciomercato Milan non perde di vista il nome di Brassier come possibile rinforzo per la retroguardia nel corso della prossima estate.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il centrale del Brest è uno dei nomi valutati dalla dirigenza rossonera per completare il pacchetto arretrato. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 e per questo potrebbe partire a prezzo di saldo.