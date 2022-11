Brambati: «Inter e Milan possono però fare dei filotti, quindi il Napoli non può sbagliare mai». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW della lotta scudetto e delle sfide di questa giornata di campionato. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

JUVE-INTER SCONTRO IMPORTANTE – «Per me è una giornata importante non per Juventus e Inter ma per il Napoli. Dovesse vincere a Bergamo daresti un bello scossone al campionato. La Juve non sarà mai nel giro Scudetto, l’Inter può rientrarci. L’Inter ha l’organico per lottare con Milan e Napoli, ma la squadra di Spalletti può dare una bella botta psicologica alle rivali».

TRACOLLO NAPOLI – «Per me no. Inter e Milan possono però fare dei filotti, quindi il Napoli non può sbagliare mai. Il Napoli non è abituata a stare lì in alto, a subire anche certe pressioni. Mi piacerebbe il Napoli che vince, ma sarà comunque difficile con Inter e Milan lì»