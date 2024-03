Biglietti Milan Inter, a breve il via alla vendita per il settore ospiti: il COMUNICATO del club nerazzurro con tutti i dettagli

Arrivano novità sui biglietti per Milan Inter, il derby di campionato della 33^ giornata di Serie A. Tra pochi giorni, per la precisione a partire da martedì 12 marzo, comincerà la vendita dei tagliandi per il settore ospiti, che per l’occasione (come per ogni stracittadina milanese) sarà il secondo anello verde. Di seguito il comunicato del club nerazzurro con le informazioni utili.

NOTA – «Ci sono partite che non hanno bisogno di presentazioni: ci sono partite che possono regalare momenti indimenticabili ed emozioni profonde. Il derby di Milano è tutto questo e anche molto di più: è una storia centenaria di campioni, di vittorie e di interismo. Si giocherà in casa del Milan: per questo motivo tutti i tifosi interisti sono chiamati a colorare di nerazzurro il settore ospiti di San Siro. La data e l’ora sono ancora da confermare (si giocherà nel weekend del 20-21 aprile) e in attesa di comunicazioni ufficiali, prende il via la vendita dei biglietti del settore ospiti. Da martedì 12 marzo i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere al derby nel Secondo Anello Verde, interamente dedicato agli interisti. I biglietti saranno disponibili al costo di 49€ (a cui si sommeranno le commissioni Vivaticket). Sono previste cinque fasi di vendita: dalla prima, dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde nella stagione 2023/24 fino alla vendita libera. Ecco nel dettaglio le varie fasi, le date e tutte le informazioni necessarie all’acquisto»