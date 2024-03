Biasin sicuro sul futuro Pioli: «Questa soluzione è la cosa ideale per tutti». Le sue parole sul tecnico del Milan

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha parlato così di Pioli. Le sue parole sul tecnico e sul futuro del Milan.

BIASIN – «Su Pioli ben sapete come va: se vince viene ignorato, se non vince viene attaccato, se vince ma gioca male viene sopportato. Segno evidente che qualcosa non va, anche solo perché i segnali che arrivano dal club sono rassicuranti fino a un certo punto. La verità è che la separazione, forse, è la cosa ideale per tutti, lui e il club. Dopo 5 anni può aver senso “rinnovare” a patto che si riesca a trovare qualcuno più bravo del tecnico di Parma (cosa affatto semplice) e che il mercato riesca a dare qualche certezza in più. Il resto lo dirà il finale di stagione, ché ora il morale non è altissimo nonostante il secondo posto (pesa molto il primato dei cugini); in caso di vittoria in Europa League garantirebbe al tecnico di Parma un addio a testa altissima»