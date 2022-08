Ancelotti: «Casemiro vuole provare una nuova sfida, una nuova opportunità». Le parole del tecnico italiano del Real Madrid

Carlo Ancelotti ha confermato in conferenza stampa la volontà di Casemiro di lasciare il Real Madrid per volare a Manchester. Ecco le parole del tecnico dei Blancos e dell’ex Milan:

«Abbiamo parlato questa mattina. Vuole provare una nuova sfida, una nuova opportunità. Lo capisco, e lo capisce anche il club. Per quello che ha fatto per questo club e per questa squadra, dobbiamo essere rispettosi di questo. Ci sono trattative tra i club. È ancora un giocatore del Real Madrid, ma sembra che ora sia disposto a partire. Ho provato a convincerlo a rimanere? No, ho sempre parlato molto con lui nella mia seconda fase al Real, ho solo ascoltato il suo desiderio. Penso che non si possa tornare indietro. Questo è ciò che vuole e se le trattative andranno bene, dobbiamo solo augurargli il meglio».