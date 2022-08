Allegri fa impazzire i tifosi della Juve: «Siamo partiti meglio dell’anno scorso». Il tecnico livornese nel mirino

Tifosi della Juventus inferociti con Massimiliano Allegri all’indomani della partita con la Sampdoria. Dopo la prestazione anonima le dichiarazioni del tecnico ex Milan hanno ulteriormente irritato l’animo del popolo bianconero. Tanto che sui social si staglia in tendenza l’hashtag #AllegriOut.

Queste le parole del tecnico a DAZN:

SQUADRA LUNGA – «Mettiamo le cose positive: non abbiamo preso gol per due partite. La Sampdoria nel primo tempo ha corso molto, noi nel secondo abbiamo fatto buone cose. Fatto un gol, avuto due situazioni favorevoli. Nel finale abbiamo avuto anche un’occasione. Nel calcio non bisogna mai fare una cosa, ossia correre all’indietro. Era successo uguale col Sassuolo, quelle cose lì van migliorate. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, peccato per i due punti persi».

VLAHOVIC – «Nel primo tempo non abbiamo fatto bene perché non abbiamo avuto pazienza. Nel secondo tempo la squadra è venuta fuori e lui ha giocato anche meglio. C’è stata anche un’azione in cui è arrivata palla e lui ha provato ad andare di prima. Lui lì è micidiale ma deve stare più sereno».

MERCATO – «Ci pensa la società. Noi dobbiamo lavorare. Siamo partiti un filino meglio dell’anno scorso, questo è un segnale. Non guardiamo le cose negative. Miretti oggi è entrato bene, così come Rovella e Kean. Ci sono anche cose positive».