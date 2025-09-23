Allegri Milan, Cassano punzecchia il tecnico: «Senza quel giocatore tornerebbe a mostrare lo stesso copione di sempre». L’ex rossonero non ha dubbi

Connect with us

2 giorni ago

Cassano

Allegri Milan, Antonio Cassano è tornato a punzecchiare il tecnico toscano: senza Modric complicato arrivare tra le prime quattro

Una dichiarazione destinata a far discutere, quella rilasciata da Antonio Cassano nel corso della sua partecipazione al programma Viva El Futbol. L’ex talento di Bari Vecchia non le ha mandate a dire, esprimendo le sue forti perplessità sul Milan e sulla sua capacità di mantenere le posizioni di vertice nel campionato di Serie A. Le sue parole, dirette e senza filtri, hanno messo in discussione la solidità tattica della squadra rossonera, nonostante i recenti risultati positivi ottenuti sotto la guida di mister Massimiliano Allegri e con le scelte di mercato del direttore sportivo Tare.

La Dipendenza da Modric e la Critica ad Allegri

Il fulcro del ragionamento di Cassano ruota attorno a un giocatore in particolare: Luka Modric. Per l’ex calciatore, il fuoriclasse croato è il perno su cui si regge l’intera manovra del Milan. La sua assenza, anche temporanea, svelerebbe le presunte fragilità del progetto tecnico di Allegri, costringendo la squadra a un ritorno a vecchi schemi più reattivi.

Ecco la dura analisi di Cassano:

  • “Se Luka Modric domani ha un raffreddore, Allegri torna a fare quello che faceva prima: tutti dietro la linea della palla, butta la palla a Leao e facciamo qualcosa. Il Milan farà fatica ad arrivare nelle prime quattro”.

Secondo Cassano, senza la magia e la visione di Modric, il Milan non sarebbe in grado di costruire il suo gioco, dovendo affidarsi unicamente alle accelerazioni e all’estro di Rafael Leao per creare occasioni. Una critica pesante, che si scontra con il recente buon avvio di stagione dei rossoneri e con l’idea di una squadra più compatta e solida.

Prospettive e Ambiguità: Il Futuro del Milan tra Critiche e Ottimismo

Nonostante la visione pessimistica di Cassano, il Milan continua a dimostrare sul campo la sua voglia di vincere. Il lavoro di Massimiliano Allegri sulla disciplina e sulla mentalità sembra aver dato i suoi frutti, e le scelte di Tare sul calciomercato hanno portato in rossonero giocatori in grado di fare la differenza. L’ottimismo che circonda il nuovo stadio e la crescita complessiva del club sembrano andare in direzione opposta rispetto alle parole dell’ex fantasista.

La dichiarazione di Cassano lancia un allarme, un monito a non abbassare la guardia e a non nascondere i problemi strutturali dietro le prestazioni dei singoli. Il tempo dirà se la sua analisi è corretta o se il Milan di Allegri e Tare saprà smentire i più scettici, dimostrando di essere una squadra completa, capace di vincere e convincere anche senza il suo giocatore più rappresentativo.

