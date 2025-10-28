Allegri a DAZN: «Troppi errori nel primo, meglio il secondo tempo. Leao? Un fastidio all'anca. Contro la Roma...»

Allegri nel post partita di Atalanta Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida andata in scena alla New Balance Arena

Al termine di Atalanta-Milan, match andato in scena alla New Balance Arena di Bergamo, ai microfoni di DAZN è intervenuto Massimiliano Allegri. Queste le parole del tecnico rossonero:

L’ANALISI SULLA PARTITA – «Non c’è una rosa corta, è solo un momento in cui abbiamo qualche infortunato. Il primo tempo abbiamo sofferto per troppi errori tecnici in uscita, non so se è dipeso dalla stanchezza. Merito va dato anche all’Atalanta. Nel secondo tempo meglio, abbiamo sbagliato le scelte negli ultimi 30 metri. Al primo tempo abbiamo subito un gol evitabile. Però dobbiamo essere contenti di aver allungato una striscia positiva».

MIGLIORARE LE SCELTE – «Sapevamo che loro nel secondo tempo non avrebbero potuto tenere quel pressing, in quei momenti serve alzare la percentuale di passaggi e quella realizzativa».

LA SCELTA SU LEAO, LE CONDIZIONI DI GIMENEZ – «Aveva avuto un problema all’anca, non stava benissimo, ho preferito toglierlo. La squadra aveva bisogno di giocatori freschi e Rafa non riusciva a scattare. Niente di che, anche Gimenez è una botta. Con la Roma dovrebbe tornare anche Estupinan».

IL NUOVO ASSETTO – «Nkunku ha giocato molto bene da prima punta, Loftus in quella posizione quando strappa fa al differenza, ha fatto venti minuti straordinari, ma poi bisogna far gol. Abbiamo avuto delle situazioni favorevoli nel secondo tempo e abbiamo subito solo un tiro».

GIMENEZ – «Deve stare sereno e tranquillo, i gol arriveranno. Lavora tanto per la squadra io sono tranquillo».