Atalanta Milan, non si va oltre il pari: come cambia la classifica. In attesa di Roma e Inter

Atalanta Milan, finisce 1-1 alla New Balance Arena. Il Napoli allunga sui rossoneri, in attesa della Roma domani sera

Si è chiusa Atalanta-Milan, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Il big match è terminato sul risultato di . Al vantaggio di Samuele Ricci siglato al 4′ del primo tempo ha risposto nella stessa frazione di gioco Ademola Lookman.

La squadra di Ivan Juric conserva così la sua imbattibilità e raggiunge quota 9 pareggi in stagione. La formazione di Massimiliano Allegri aggancia la Roma di Gasperini al secondo posto che domani sarà impegnata allo Stadio Olimpico contro il Parma.

Classifica Serie A aggiornata, dopo Atalanta Milan. I rossoneri, per ora, agganciano la Roma

NAPOLI – 21*

ROMA – 18

MILAN – 18*

INTER – 15

BOLOGNA – 13

COMO – 13

ATALANTA – 13*

JUVENTUS – 12

UDINESE – 12

LAZIO – 11

TORINO – 11

CREMONESE – 11

SASSUOLO – 10

CAGLIARI – 8

PARMA – 7

LECCE – 6*

HELLAS VERONA – 4

PISA – 4

FIORENTINA – 3

GENOA – 3

*UNA PARTITA IN PIU’.