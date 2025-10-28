Connect with us

News

Atalanta Milan, non si va oltre il pari: come cambia la classifica. In attesa di Roma e Inter

News

Atalanta Milan 1-1: secondo pareggio consecutivo per Allegri

News

Moviola Atalanta Milan: gli episodi dubbi del match

News

Atalanta Milan, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

News

Atalanta Milan, assente alla New Balance Arena: fa il tifo da casa - FOTO

News

Atalanta Milan, non si va oltre il pari: come cambia la classifica. In attesa di Roma e Inter

Milan news 24

Published

52 secondi ago

on

By

Allegri

Atalanta Milan, finisce 1-1 alla New Balance Arena. Il Napoli allunga sui rossoneri, in attesa della Roma domani sera

Si è chiusa Atalanta-Milan, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Il big match è terminato sul risultato di . Al vantaggio di Samuele Ricci siglato al 4′ del primo tempo ha risposto nella stessa frazione di gioco Ademola Lookman.

La squadra di Ivan Juric conserva così la sua imbattibilità e raggiunge quota 9 pareggi in stagione. La formazione di Massimiliano Allegri aggancia la Roma di Gasperini al secondo posto che domani sarà impegnata allo Stadio Olimpico contro il Parma.

Classifica Serie A aggiornata, dopo Atalanta Milan. I rossoneri, per ora, agganciano la Roma

NAPOLI 21*
ROMA – 18
MILAN – 18*
INTER – 15
BOLOGNA – 13
COMO – 13
ATALANTA 13*
JUVENTUS – 12
UDINESE – 12
LAZIO – 11
TORINO – 11
CREMONESE – 11
SASSUOLO – 10
CAGLIARI – 8
PARMA – 7
LECCE – 6*
HELLAS VERONA – 4
PISA – 4
FIORENTINA – 3
GENOA – 3

*UNA PARTITA IN PIU’.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.