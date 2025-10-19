Allegri a DAZN: «Potevamo evitare il primo gol subito, ho indicato a Leao di calciare il rigore. Polemica Fiorentina? Dico questo». Le ultimissime

Intervenuto a Dazn dopo Milan-Fiorentina, Pioli, allenatore del club viola, ha dichiarato:

RISPOSTA ALLE POLEMICHE DELLA FIORENTINA – «No, posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c’è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questo».

LEAO PRIMA PUNTA – «Quando aveva Gimenez nel secondo tempo era sicuramente più libero di andare ma ci si può anche abituare a giocare senza centravanti perché questa sera Fofana, soprattutto nel secondo tempo, ha iniziato a fare inserimenti da mezzala ed è un vantaggio molto importante».

LEAO RIGORISTA – «Non c’è stata confusione, ho indicato a Rafa di tirare il rigore: li aveva provati e li aveva tirati bene. Anche Fofana è un buon rigorista, bisogna migliorare la percentuale di rigori sbagliati. Non l’ho guardato? Non li guardo mai».

PERCHE’ NON SUBITO GIMENEZ – «Se avevo te in panchina, magari partivo con Gimenez (rivolto a Vieri che ha fatto la domanda, ndr): se non avevo neanche una punta in panchina… Le partite durano 45 minuti. Ho aspettato il cambio perché c’era un corner ma dopo l’ammonizione di Athekame avevo subito chiamato Gimenez. Ho dovuto fare una lettura di una partita: sono stato fortunato e mi è andata bene. L’importante era tenerla in equilibrio e nel primo tempo avevamo avuto occasioni».

PRIMI IN CLASSIFICA – «Non lanciamo nessun messaggio, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo e da domani dobbiamo recuperare più energie possibili: venerdì siamo qui di nuovo e speriamo di recuperare forse Loftus e Nkunku. Se saremo questi giocheremo lo stesso nel migliore dei modi. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci perché il cammino è ancora lungo».