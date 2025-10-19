News
Milan Fiorentina 2-1: la rimonta di Leao vale il primo posto
Milan Fiorentina: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la settima giornata di Serie A in programma a San Siro
Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta la Fiorentina nella settima giornata di Serie A 2025-2026, nona uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20.45.
Milan-Fiorentina: sintesi e moviola
90’+6 – Finisce qui, vince il Milan
90’+2 – Fuori Leao, dentro Balentien
90′ – 6 minuti di recupero
88′ – Ovazione per Saelemaekers, al suo posto De Winter
85′ – GOL DEL MILAN! Leao trasforma dal dischetto
84′ – Dopo revisione VAR Marinelli assegna il rigore
81′ – Gimenez cade in area e chiede il rigore
77′ – Il Milan spinge
76′ – Che occasione per Gimenez! Gran girata del messicano, super parata di De Gea
75′ – Dodò ci prova dal limite, alto di poco
73′ – Ammonito Tomori
71′ – Bel colpo di testa di Fofana su cross di Bartesaghi, De Gea blocca
68′ – Fuori Gosens e Fazzini, dentro Parisi e Gudmundsson
63′ – GOL DEL MILAN! Leao fa tutto da solo dal limite, prende la mira e fulmina De Gea
60′ – Ammonito Fofana
57′ – Esce Athekame, entra Gimenez
56′ – GOL DELLA FIORENTINA. Cross di Fagioli, colpo di testa di Ranieri che Maignan respinge addosso a Gabbia, il pallone rimbalza sui piedi di Gosens che deve solo spingerla in rete
53′ – Ci prova Nicolussi Caviglia da fuori, palla larga non di molto
50′ – Fiorentina più coraggiosa in questo avvio
46′ – Si riparte
45’+1 – Finisce il primo tempo
45′ – Saelemaekers si libera al limite ma calcia malissimo
44′ – Cross ampio di Dodò, blocca facilmente Maignan
41′ – Rischia moltissimo Maignan sulla pressione di Kean ma il francese si esibisce in un gran dribbling
39′ – Occasione per Leao lanciato in contropiede ma nonostante lo spazio il portoghese sbaglia la giocata e si fa recuperare
36′ – Ritmi che si sono abbassati
33′ – Gran cross di Athekame da destra, Leao non ci arriva di testa per un soffio
29′ – Storie tese fra Pongracic e Leao
26′ – Buon momento della Fiorentina che riesce a trovare spazi per palleggiare
24′ – Pasticcio della difesa che regala un corner alla Viola
20′ – Clamorosa occasione per Pavlovic! Il serbo si ritrova il pallone sul destro dopo un rimpallo ma dal limite dell’area piccola non trova lo specchio
16′ – Prova a farsi vedere in avanti la Fiorentina senza però arrivare al tiro
13′ – Il Milan riesce a girare molto bene la palla ma manca ancora la verticalità
10′ – Grande anticipo di Tomori su Gosens in area
8′ – Ricci prova a penetrare ma viene fermato al limite da Fagioli
5′ – Prima occasione per il Milan: dalla punizione di Bartesaghi il pallone finisce in area a Tomori che però calcia male e spedisce alto
4′ – Molto attivo Saelemaekers che svaria e crea subito superiorità
2′ – Subito problema per Fofana che resta a terra dopo un contrasto ma si rialza
1′ – Si comincia
Milan Fiorentina 2-1: risultato e tabellino
56′ Gosens, 63′ Leao, 85′ rig. Leao
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Massimiliano Allegri
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Stefano Pioli
Milan Fiorentina: il pre-partita
Ore 12:30 – Leao titolare
Ore 13:00 – Modric in regia
Ore 13.30 – Loftus-Cheek va in tribuna
Ore 14 – Saelemaekers in appoggio a Leao
Ore 14.30 – Esordio da titolare per Athekame a destra
Ore 15 – Bartesaghi titolare a sinistra
Ore 15.30 – Fofana e Ricci mezzali
Ore 16 – Santiago Gimenez parte dalla panchina
Ore 16.30 – In panchina anche Sala e Balentien
Ore 17 – Allegri vuole i tre punti per il primato in classifica
Ore 17.30 – Gabbia guida la difesa
Ore 18 – Maignan in porta
Ore 18.30 – Tomori e Pavlovic confermati come braccetti
Ore 19 – Attesa per le formazioni ufficiali