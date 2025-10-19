Connect with us

Milan Fiorentina 2-1: la rimonta di Leao vale il primo posto

Gol Leao, il portoghese illumina San Siro con una bellissima conclusione da fuori area! Pareggio rossonero

Milan Fiorentina, i rossoneri passano in svantaggio a 30 minuti dalla fine: primo gol per Gosens

Gol Leao, il portoghese batte e segna su calcio di rigore: doppietta e vantaggio riconquistato

Milan Fiorentina, il pubblico di San Siro ha risposto presente: il dato ufficiale degli spettatori

Milan Fiorentina: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la settima giornata di Serie A in programma a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta la Fiorentina nella settima giornata di Serie A 2025-2026, nona uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20.45.

AGGIORNA LIVE

Milan-Fiorentina: sintesi e moviola

90’+6 – Finisce qui, vince il Milan

90’+2 – Fuori Leao, dentro Balentien

90′ – 6 minuti di recupero

88′ – Ovazione per Saelemaekers, al suo posto De Winter

85′ – GOL DEL MILAN! Leao trasforma dal dischetto

84′ – Dopo revisione VAR Marinelli assegna il rigore

81′ – Gimenez cade in area e chiede il rigore

77′ – Il Milan spinge

76′ – Che occasione per Gimenez! Gran girata del messicano, super parata di De Gea

75′ – Dodò ci prova dal limite, alto di poco

73′ – Ammonito Tomori

71′ – Bel colpo di testa di Fofana su cross di Bartesaghi, De Gea blocca

68′ – Fuori Gosens e Fazzini, dentro Parisi e Gudmundsson

63′ – GOL DEL MILAN! Leao fa tutto da solo dal limite, prende la mira e fulmina De Gea

60′ – Ammonito Fofana

57′ – Esce Athekame, entra Gimenez

56′ – GOL DELLA FIORENTINA. Cross di Fagioli, colpo di testa di Ranieri che Maignan respinge addosso a Gabbia, il pallone rimbalza sui piedi di Gosens che deve solo spingerla in rete

53′ – Ci prova Nicolussi Caviglia da fuori, palla larga non di molto

50′ – Fiorentina più coraggiosa in questo avvio

46′ – Si riparte

45’+1 – Finisce il primo tempo

45′ – Saelemaekers si libera al limite ma calcia malissimo

44′ – Cross ampio di Dodò, blocca facilmente Maignan

41′ – Rischia moltissimo Maignan sulla pressione di Kean ma il francese si esibisce in un gran dribbling

39′ – Occasione per Leao lanciato in contropiede ma nonostante lo spazio il portoghese sbaglia la giocata e si fa recuperare

36′ – Ritmi che si sono abbassati

33′ – Gran cross di Athekame da destra, Leao non ci arriva di testa per un soffio

29′ – Storie tese fra Pongracic e Leao

26′ – Buon momento della Fiorentina che riesce a trovare spazi per palleggiare

24′ – Pasticcio della difesa che regala un corner alla Viola

20′ – Clamorosa occasione per Pavlovic! Il serbo si ritrova il pallone sul destro dopo un rimpallo ma dal limite dell’area piccola non trova lo specchio

16′ – Prova a farsi vedere in avanti la Fiorentina senza però arrivare al tiro

13′ – Il Milan riesce a girare molto bene la palla ma manca ancora la verticalità

10′ – Grande anticipo di Tomori su Gosens in area

8′ – Ricci prova a penetrare ma viene fermato al limite da Fagioli

5′ – Prima occasione per il Milan: dalla punizione di Bartesaghi il pallone finisce in area a Tomori che però calcia male e spedisce alto

4′ – Molto attivo Saelemaekers che svaria e crea subito superiorità

2′ – Subito problema per Fofana che resta a terra dopo un contrasto ma si rialza

1′ – Si comincia

Milan Fiorentina 2-1: risultato e tabellino

56′ Gosens, 63′ Leao, 85′ rig. Leao

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Massimiliano Allegri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Stefano Pioli

Milan Fiorentina: il pre-partita

Ore 12:30 – Leao titolare

Ore 13:00 – Modric in regia

Ore 13.30 – Loftus-Cheek va in tribuna

Ore 14 – Saelemaekers in appoggio a Leao

Ore 14.30 – Esordio da titolare per Athekame a destra

Ore 15 – Bartesaghi titolare a sinistra

Ore 15.30 – Fofana e Ricci mezzali

Ore 16 – Santiago Gimenez parte dalla panchina

Ore 16.30 – In panchina anche Sala e Balentien

Ore 17 – Allegri vuole i tre punti per il primato in classifica

Ore 17.30 – Gabbia guida la difesa

Ore 18 – Maignan in porta

Ore 18.30 – Tomori e Pavlovic confermati come braccetti

Ore 19 – Attesa per le formazioni ufficiali

