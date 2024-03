Galliani esalta i figli di Berlusconi: «Mi hanno sorpreso per questo motivo». La rivelazione dell’ex Milan

Adriano Galliani, AD del Monza ed ex Milan, ha elogiato il comportamento dei figli del compianto Silvio Berlusconi: le parole

Durante la presentazione della partnership con Msc e Simmenthal, Adriano Galliani, AD del Monza ed ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «La proprietà è fantastica e i figli del presidente Berlusconi sanno quanto amore il presidente avesse per questo club e ne segno di rispetto e amore continuano a investire soldi. I figli del presidente sono fantastici e lo hanno dimostrato – unici tra le grandi famiglie milanesi – accettando tutte le volontà testamentarie del padre, senza alcun problema. Siamo vicini al grande traguardo, anche se non l’abbiamo ancora raggiunto. Quello del terzo anno consecutivo in Serie A, qualcosa mai provato in 110 anni di storia».