Intervenuto a Sky dopo la vittoria del Milan contro l’Empoli, Walter Zenga ha parlato di Maignan. Ecco cosa ha detto:

«Ha fatto una grandissima parata su Luperto. Non è stato bravo solo in questa parata, ma anche in due uscite a fine gara. A mio modo di vedere questo portiere ha veramente sorpreso, arrivare in Italia e sostituire così uno come Donnarumma è davvero tanta roba»