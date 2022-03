Zenga: «Il Milan ha dimostrato sempre di avere le idee chiare, su Ibra..»

Walter Zenga intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport nel pre di Cagliari Milan ha detto la sua sui rossoneri

«Zlatan Ibrahimovic ha la faccia di quello che gioca dal primo minuto, ma ha sempre questa faccia. Ha sempre dmostrato che ha idee per giocare. Quando cominci ad avere troppa fatica mentale la responsabilità cresce e in tal senso i leader come Ibrahimovic possono aiutare»