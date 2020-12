Ufficiale: Bertolacci al Karagumruk, nuova avventura per l’ex Milan

Andrea Bertolacci, ex giocatore del Milan, si è trasferito ufficialmente al Fatih Karagumruk. Nuova avventura per il centrocampista

Andrea Bertolacci si è trasferito ufficialmente Fatih Karagumruk. La squadra turca è pronta ad accogliere il centrocampista classe ’91, ex Milan, per la seconda parte di stagione, ritrovando vecchie conoscenze del calcio italiano come Emiliano Viviano, Ervin Zukanovic e un altro ex rossonero come Lucas Biglia.

A dare l’annuncio è stato il suo nuovo club. Ecco il comunicato: «Andrea Bertolacci, dopo aver giocato con le maglie italiane di Roma, Lecce, Genoa e Milan, oltre che Sampdoria è ufficialmente un nuovo giocatore del Fatih Karagumruk».