Toni vota per l’addio di Ibrahimovic: «Meglio che si fermi da protagonista». L’ex centravanti consiglia lo svedese

Luca Toni parla così di Zlatan Ibrahimovic a La Gazzetta dello Sport.

ADDIO IBRAHIMOVIC – «E’ la mia opinione personale. Mi auguro intanto che dopo una storia come quella tra lui e il Milan, sia Zlatan a prendere la decisione finale. E’ stato ed è un grande campione e merita di poter scegliere cosa fare. Ma proprio per quello che è stato e che ha rappresentato, chiudere da protagonista sarebbe forse la cosa migliore per lui».

GUAI FISICI – «Ripeto, io lo inviterei ad andare avanti finché può essere protagonista. Altrimenti, se non può più esserlo, meglio fermarsi. Se puoi giocare al massimo, giochi, se no basta».

FINIRE A MEZZO SERVIZIO – «E’ esattamente quello che on gli auguro. Sarebbe brutto vedere un campione come Ibrahimovic giocare poco o quando lo fa non rispettare le attese. Uno come lui deve chiudere al top, al livello in cui è rimasto per tutta la sua storia».