Tonali: «Vi racconto i miei tatuaggi»

Sandro Tonali ai microfoni di Milan Tv, si è raccontato parlando della storia dietro tutti i tatuaggi fatti nel tempo:

«Non ci ho pensato molto a lungo perchè avevo il tatuatore nel mio paese era una da cosa da fare prima o poi. La voglia di tatuarsi la trovi perchè ci sono tanti calciatori tatuati, ci sono i pro e i contro. Questa cosa piace a me ma non a gran parte della mia famiglia»

DATA NONNA – «Ho deciso di tatuarmi la data di mia nonna che è 4-09-1944 e l’ho lasciata da sola poi ho tatuato il resto sull’altro braccio. E’ uno dei più significativi che ho. La nonna è una delle persone più importanti sia quando ero piccolo che adesso è una delle poco persone che mi chiama sia dopo che ho fatto un gol, prima di una partita sentita, un derby e mi dice che sarà davanti alla tv a guardarmi. L’ho fatta diventare milanista»

TATUAGGIO BULLDOG – «Dopo il primo che ho fatto ho detto non ne faccio più poi con il passar del tempo ti viene voglia di provare ancora di farne altri è stato così anche per me. Il più doloroso è stato quello del mio cane, fatti in un unica sessione divisa in più ore perchè soffrivo»

INTERO BRACCIO TATUATO – «Una volta iniziato ho detto vabbè lo faccio tutto, sta anche meglio così che vederlo tatuato a metà»

BRACCIO DESTRO E SINISTRO – «Da una parte ci sono io da piccolo con il mio primo numero di maglia il 34 quando ero a brescia, e la data di mia nonna, poi dall’altra parte una croce con dentro un leone e poi è arrivato tutto il resto: per la mia famiglia, per mio padre per mia madre, mancano mio fratello e sorella».

NUMERO 4 – «È il numero che ho sempre avuto a Brescia e Nik è il soprannnome di mio padre, quindi questo tatuaggio rappresenta mio padre che mi porta sulle spalle a vedere la partita»

LA ROSA – «L’ho fatta perchè mia mamma si chiama MariaRosa»

UN TATUAGGIO IMPOSTO DA UNA PERSONA IMPORTANTE – «Potrei farlo però non so perchè il tatuaggio ti resta per tutta la vita, i tatuaggi li devi scegliere tu e tante volte sono loro che ti entrano in testa e te li tatui».

VOGLIA DI TATUARSI – «In questo momento non ho particolare voglia di tatuarmi, però potrei farli in posti in cui non si vedono ma non so quando non so cosa e non so con che significato non mi tatuerei mai il mio nome»

TATUAGGIO LEGATO AL MILAN – «Lo farò sicuramente, è un tatuaggio che segnerà e ti ricorderà per sempre quel momento, quella stagione, o addirittura tutti gli anni che ha passato con il Milan. Significherà tanto per me»