Thiago Silva, ha parlato del suo futuro ai canali ufficiali del Chelsea. Ecco le parole del difensore brasiliano:

«Spero di fare come Maldini al Milan, giocare fino a 40-41 anni. È il mio piano per il futuro immediato e mi sto preparando per questo»