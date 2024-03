Thiago Motta Milan, Frey lo consiglia: «È già pronto e lo vedrei bene in questa squadra». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Sebastien Frey ha riempito d’elogi Thiago Motta. L’allenatore, seguito anche dal Milan, sta sorprendendo tutti sulla panchina del Bologna, tanto da attirare su di sé l’interesse di top club italiani ed esteri.

ALLENATORI IN ITALIA – «Gilardino? Nel Genoa c’è un progetto e fossi nei dirigenti lo confermerei subito. Thiago Motta invece farebbe bene subito in una big, lo vedo già pronto. La Fiorentina? Confermerei Italiano. Invece per uno con la personalità di Motta una piazza come Napoli sarebbe perfetta».