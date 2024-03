Thiago Motta Milan, aumenta la concorrenza per il tecnico del Bologna! Primi contatti con una big

Thiago Motta-Milan, aumenta la concorrenza per il tecnico del Bologna: primi contatti con la Juve per la prossima stagione

Come riportato dal Corriere dello Sport, aumenta per il Milan la concorrenza nella corsa a Thiago Motta, tecnico del Bologna individuato dalla dirigenza rossonera come uno dei primi candidati all’eventuale sostituzione di Stefano Pioli in caso di addio a fine stagione.

La Juve avrebbe infatti effettuato i primi sondaggi per capire la disponibilità dell’ex centrocampista dell’Inter a sbarcare a Torino. Prima, in ogni caso, andrà però chiarito il futuro di Allegri, legato al club bianconero fino al 2025, e col quale ci sarà, come da promessa fattagli da Giuntoli, un incontro definitivo a Champions League matematicamente acquisita.