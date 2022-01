Tavelli: «Credo nel recupero di Tomori per il derby, partita decisiva»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabio Tavelli intervenuto negli studi di Sky Sport ha dato la sua opinione sul Milan in vista del derby contro l’Inter. Le sue parole:

DERBY DECISIVO – «Contro l’Inter partita decisiva, decisiva se il Milan la perde, a quel punto diventerebbe ogettivamente impensabile. L’Inter deve giocare anche contro il Napoli, il campionato potrebbe decisersi anche prima della metà di febbraio, se l’Inter dovesse vincere o non perdere quei due scontri diretti»

INFORTUNATI MILAN – «È giusto e doveroso credere in un recupero come credo che ci sarà quello di Ibrahimovic, dal punto di vista ambientale, carismatico anche se non dovesse giocare tutta la partita è comunque un fattore molto molto importante»