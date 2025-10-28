Tare a DAZN: «A dicembre faremo delle valutazioni. Gimenez deve stare sereno»

Tare è intervenuto a Dazn nel prepartita di Atalanta Milan, big match della nona giornata del campionato di Serie A

Nel prepartita di Atalanta-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Igli Tare per presentare la sfida. Queste le parole del direttore sportivo:

L’ENTUSIASMO NONOSTANTE IL PARI – «Abbiamo iniziato questo nuovo percorso la gente ci segue, viviamo un momento positivo e dobbiamo essere consapevoli di dover dare seguito a questo momento».

PROBLEMI DI ROSA – «Non era previsto che in una sosta per la nazionali si infortunassero sei giocatori, noi dobbiamo essere consapevoli di essere una squadra forte. Andiamo avanti fino ad inizio dicembre e poi faremo le valutazioni con l’allenatore per il futuro».

GIMENEZ – «Deve stare sereno perché questo fa parte del percorso di ogni attaccante, io so bene di cosa si tratta perché io ho giocato nel suo ruolo. Questa sera ho una grande opportunità. Nella sua storia ha sempre segnato è andato sempre in doppia cifra, è un momento no per lui ma dà sempre tanto per la squadre e per questo viene premiato dall’allenatore».