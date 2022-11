Superlega, Al-Khelaifi contro i club organizzatori: le sue parole

Superlega, Al Khelaifi al veleno: «Continuano a fare la Champions, non capisco». L’attacco del presidente del PSG

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA, ha lanciato un attacco alle squadre promotrici del progetto Superlega.

LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo sentito che la Champions League non è abbastanza emozionante e che il calcio europeo è completamente rotto. Ma loro continuano a giocare i tornei non capisco. La scorsa settimana, nel caso del mio club, la vincitrice del girone è stata decisa all’ultimo minuto: complimenti al Benfica, meritato vincitore. E tutte le squadre del girone D avrebbero potuto essere le prime o le ultime del girone, ma a quanto pare non è abbastanza entusiasmante e loro hanno la soluzione. Dicono che la Champions League non sia abbastanza competitiva. Ma molti grandi club non si sono qualificati alla fase a eliminazione diretta. Questa avrebbe potuto essere la mia squadra: questo è il calcio. Nessun club ha il diritto divino di vincere»