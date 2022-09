Rangers Napoli, UFFICIALE: cambia la data. Il motivo

La partita di Champions tra Rangers e Napoli ha una nuova data. Le ultime sui prossimi avversari del Milan in campionato

La gara del Napoli in Scozia è stata ufficialmente spostata dall’Uefa per motivi di ordine pubblico, legati alla morte della Regina Elisabetta a Balmoral e al protocollo per il suo trasferimento in quel di Londra.

La gara slitta da martedì 13 a mercoledì 14. Il calcio d’inizio sarà quindi fissato alle ore 21. Il settore ospite rimarrà chiuso. Spostata a mercoledì 14 anche la sfida di Youth League fra i due club