Leao: «Partner in attacco? Ecco con chi preferisco giocare»

Rafa Leao ha rilasciato una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’attaccante rossonero

PARTNER IN ATTACCO – «Con Giroud so che se non rientro bene per andare al tiro posso servirlo con i palloni alti perché Oli è fortissimo nel gioco aereo. Con Rebic cerchiamo più la profondità, si smarca molto velocemente. Con Ibra va bene tutto, fa gol in tutti i modi».

