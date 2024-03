Pulisic a Sky: «Sensazione strana, potevamo avere un vantaggio più ampio! Sul gol “rubato” a Leao dico questo»

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro lo Slavia Praga. Le sue dichiarazioni

Christian Pulisic a Sky dopo Milan Slavia Praga.

GOL RUBATO A LEAO – «Ho sentito istintivamente di doverla toccare, non sapevo sarebbe entrata».

OBIETTIVO DI GOL – «Ho il mio obiettivo, ma la cosa più importante è arrivare in finale in questa competizione e vincerla».

RAMMARICO PER NON AVER CHIUSO LA QUALIFICAZIONE – «No, siamo contenti del vantaggio di due gol ma ho una sensazione strana. Essendo un uomo in più potevamo fare di più e avere un vantaggio più ampio. Non serve pensare a stasera ma a Praga».