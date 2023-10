Altri guai per il Milan oltre al risultato di svantaggio contro il PSG: Luka Jovic ha subito infatti un infortunio durante il riscaldamento

Ha piovuto sul bagnato in casa Milan nel corso della sfida di Champions League contro il PSG, con i francesi vittoriosi 3-0. Nel corso del secondo tempo, Luka Jovic si è infortunato durante il riscaldamento a bordo campo.

Così Pioli in conferenza stampa dopo Psg Milan sulle sue condizioni: «Ha sentito male all’adduttore. Se ci sarà col Napoli? Non so, non ho parlato col dottore»