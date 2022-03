Conferenza stampa Pioli: «Non siamo in fuga, Maignan e Tomori insultati»

Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Cagliari Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore rossonero in conferenza stampa

Che gara è stata? «Mi è piaciuto come la squadra ha interpretato la gara e soprattutto come abbiamo gestito dopo il vantaggio. Per me è un grande passo in avanti, grazie ai tifosi perché non sembrava di giocare fuori casa».

Da qui in poi siete in fuga? «No, ancora siamo in salita e dobbiamo lavorare»

Cos’è successo nel finale? «Tomori e Maignan sono stati insultati in un modo che non deve esistere»

Un suo commento sulla prestazione del Cagliari? «Siamo stati bravi a concedere poco ma il Cagliari ha fatto bene ed è stata una lotta. Loro hanno una buona rosa e hanno una qualità della squadra e di gioco superiore alla classifica che hanno»