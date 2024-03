Pioli dà un consiglio a Leao: «Deve continuare a credere in questa cosa»

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Slavia Praga in Europa League. Il consiglio a Leao

Le parole di Stefano Pioli intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Slavia Praga in Europa League. Tra le varie l’allenatore rossonero ha dato un consiglio a Leao:

LEAO – «Bisogna battere sempre sullo stesso tasto. Ha qualità per essere determinante in tutte le partite: quando non ha fatto gol li ha fatti fare. Deve continuare a credere in se stesso e pensare di essere decisivo in qualunque partita».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN SLAVIA PRAGA