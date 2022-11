Pioli punta Ancelotti: sarà il tecnico più longevo del Milan? Stefano sempre più nella storia rossonera

La Gazzetta dello Sport sviscera un po’ di numeri dello storico di Pioli al Milan. Un’ascesa in 153 partite, con 87 successi totali e una percentuale di vittorie del 56.86%. 1119 giorni insieme. Almeno altri 972, da oggi al 30 giugno 2025, da trascorrere sotto lo stesso tetto rossonero. Con sei stagioni consecutive alla guida salirebbe sul podio degli allenatori più continui: comanda Ancelotti con un’epoca durata dal 2001 al 2009. Secondo posto per Rocco: 13 campionati al timone, ma distribuiti in tre diversi periodi, per 7 anni di fila dal 1967 al ’74. Il terzo diventerebbe Pioli.

Oggi, quarta stagione da leader tecnico, insegue a quota 5 Capello (dal 91 al 96, prima del bis nel 97- 98) e Antonio Busini (1940-41 e 1949-54). Tra i più presenti di sempre è con Sacchi e Allegri al quarto campionato consecutivo da allenatore rossonero, davanti a Zaccheroni e Jozsef Banas a quota 3. Come Nils Liedholm, 8 anni totali ma suddivisi in tre storie differenti.