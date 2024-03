PIF Milan: smentita questa ipotesi per il futuro, la posizione di Cardinale

Nelle ultime ore si è diffusa l’ipotesi di un ingresso del fondo saudita Pif nel Milan. Ecco tutta la verità sulla possibilità

L’ingresso del fondo saudita Pif nel Milan è un’opzione che ha preso corpo nelle ultime ore. Tuttavia come riportato da Calciomercato.com da fonti vicine alla proprietà rossonera, non c’è nessun colloquio in corso. Arriva, insomma, una secca smentita all’indiscrezione del Sole 24 Ore.

Il patron di Red Bilrd, Gerry Cardinale a metà febbraio ha ribadito che non intende perdere il controllo del Milan. Poi aveva aggiunto: «In questo momento ci sono molti capitali in Medio Oriente interessati a investire nello sport e siamo aperti a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi a noi sia come sponsor che come partner nella costruzione del nuovo stadio, oppure come azionisti minoritari in qualità di partner a vero valore aggiunto, ma come ho detto non rinuncerò al controllo»