Pellegatti: «Renato Sanches? Non è un candidato realistico per il Milan»

Pellegatti sul suo canale YouTube ha parlato del centrocampo rossonero del prossimo anno in ottica mercato:

«A centrocampo l’anno prossimo il Milan avrà Pobega e Adli, Krunic, Tonali e Bennacer, poi Bakayoko vedremo. Renato Sanches lo vedo ancora abbastanza lontano, non credo che possa essere in questo momento un candidato realistico per il centrocampo del prossimo anno»