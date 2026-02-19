Milanello
MN24 – Pavlovic, sospiro di sollievo in casa Milan: l’esito degli esami odierni
Pavlovic, nessuna frattura dopo il durissimo colpo subito ieri sera in Milan-Como: l’esito degli esami e cosa filtra in vista del Parma
Arrivano aggiornamenti cruciali sulle condizioni di Strahinja Pavlovic. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, gli esami clinici hanno evidenziato la gravità del colpo subito dal difensore serbo durante la sfida contro il Como. La diagnosi parla di un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con un vasto ematoma e un’edema-emorragico che ha interessato l’osso peroneale.
Pavlovic: sospiro di sollievo a metà
Nonostante la violenza dell’impatto, il responso medico contiene una notizia fondamentale che evita il peggio:
- Nessuna Frattura: Fortunatamente, gli accertamenti hanno confermato che non c’è interruzione della corticale. In parole povere, l’osso ha resistito alla forza d’urto e non si è spezzato, nonostante il rischio di una frattura del perone fosse altissimo data la zona colpita.
- Il Quadro Clinico: Il colpo è stato talmente duro da provocare una fuoriuscita di sangue interna (imbibizione edematoso-emorragica). Al momento, Pavlovic zoppica vistosamente e il dolore è ancora molto acuto.
- Rabbia Arbitrale: Resta il forte malumore in casa rossonera per la gestione di Mariani. L’intervento, che ha causato un danno fisico così evidente al gigante serbo, non è stato sanzionato nemmeno con un cartellino giallo, alimentando le polemiche sulla direzione di gara.
Verso il Parma
La presenza di Pavlovic per la sfida di domenica contro il Parma è fortemente in dubbio. Lo staff medico lavorerà intensamente per ridurre l’ematoma, ma è probabile che Allegri debba rinunciare al suo muro serbo per precauzione.