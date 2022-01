Passetti ricorda Astori: «Oggi partita speciale, Davide sempre con noi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Direttore Generale del Cagliari Mario Passetti è intervenuto ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Cagliari-Fiorentina ricordando tra i vari temi Davide Astori:

ASTORI NEL CUORE – «Cagliari-Fiorentina è sempre un’occasione speciale, anche oggi lo ricorderemo come sempre quando queste due squadre rivaleggiano sul campo. Ogni momento è importante per ricordare un ragazzo straordinario come Davide Astori, e il nostro abbraccio va sempre, prima di tutto, ad Anna, Renato e tutta la famiglia di questo grande campione».

